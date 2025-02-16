Кака, Зідан, Пірло чи хтось інший? Роналдо назвав свого найгіршого одноклубника в кар'єрі

Легендарний форвард Роналдо за свою багаторічну кар'єру пограв з великою кількістю видатних футболістів. Але у нього були й не найкращі гравці, одного з яких бразилець визнав найгіршим одноклубником.

Про свій вибір 48-річний футболіст розповів в інтерв'ю земляку Ромаріо.

"Їх (поганих одноклубників) дуже багато. У Реалі був один, який був якимось жартом... Томас Гравесен. Це був данський півзахисник. Дуже класний хлопець, хороший. Нещодавно він виграв покерний турнір на 50 мільйонів доларів чи щось таке. Але у футболі він був дуже поганий, забивав і вибивав з людей усе ла**о", – сказав Роналдо.

Томас Гравесен виступав за Реал у сезоні-2005/06. У складі "бланкос" він провів 49 матчів, у яких відзначився одним голом.

Після завершення кар'єри в 2008 році Гравесен переїхав до Лас-Вегаса, де, за чутками, заробив близько 80 мільйонів фунтів, граючи в покер.

Варто зазначити, що один зі своїх п'яти голів у складі збірної Данії півзахисник забив у товариському матчі проти збірної України (1:0) у 2003 році.

Нагадаємо, що сьогодні юнацька збірна України U-17 обіграла однолітків з Греції у межах підготовки до відбору на Євро-2025.