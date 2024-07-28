Рома зробила першу пропозицію по Довбику — Романо

Італійська Рома зробила першу пропозицію Жироні щодо нападника збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни хочуть підписати українця за 35 млн євро з урахуванням бонусів. Очікується, що переговори з іспанським клубом відбудуться наступного тижня.

Зазначається, що з гравцем вже узгоджені умови особистого контракту. Артем підпише угоду до червня 2029 року та зароблятиме 3 млн євро на рік.

🚨🟡🔴 AS Roma have first bid ready for Artem Dovbyk, it will be package worth €35m add-ons included.



Negotiations to follow with Girona next week, as expected.



Dovbyk has agreed on five year deal with Roma and it’s now up to the clubs. 🇺🇦 pic.twitter.com/jO0Yl8DgUt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024

Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико — вся справа у грошах.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.