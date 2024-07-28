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Рома зробила першу пропозицію по Довбику — Романо

Станіслав Лисак — 28 липня, 23:35
Рома зробила першу пропозицію по Довбику — Романо

Італійська Рома зробила першу пропозицію Жироні щодо нападника збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни хочуть підписати українця за 35 млн євро з урахуванням бонусів. Очікується, що переговори з іспанським клубом відбудуться наступного тижня.

Зазначається, що з гравцем вже узгоджені умови особистого контракту. Артем підпише угоду до червня 2029 року та зароблятиме 3 млн євро на рік.

Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико вся справа у грошах.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.

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