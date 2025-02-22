Хотів попрацювати з Вернидубом: захисник – про перехід у Кривбас
Український центральний захисник Олександр Романчук пояснив перехід з угорського Дебрецена в криворізький Кривбас.
Цитує гравця "Український футбол".
"У мене було бажання попрацювати з таким досвідченим тренером, як Юрій Миколайович Вернидуб. Але також було велике бажання повернутися додому, до України. Тому я просив агента шукати, в першу чергу, варіанти з українськими клубами. Невдовзі з’явився варіант з Кривбасом.
Пам’ятаю теплу розмову з Юрієм Миколайовичем, після якої в мене не залишилось жодних сумнівів, чи підписувати контракт з Кривбасом та повертатись до України", – розповів оборонець.
Гравець переконаний, що він зробив правильний вибір.
"Озираючись назад, я зробив правильний крок. Адже тут я знайшов чудовий колектив та досвідчений тренерський штаб. Ми з командою багато працюємо, навіть був досвід гри в єврокубках. Можливо, на початку нового сезону ми не демонстрували стабільну гру, та зараз, коли вже є більше відпочинку і часу на підготовку, набираємо кондиції і рухаємося вгору по турнірній таблиці", – розповів Романчук.
Нагадаємо, перехід гравця відбувся влітку 2024 року. Футболіст підписав 3-річний контракт. За інформацією Transfermarkt Кривбас заплатив 300 тисяч євро за 24-річного центрбека.