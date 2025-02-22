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Хотів попрацювати з Вернидубом: захисник – про перехід у Кривбас

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 11:44
Хотів попрацювати з Вернидубом: захисник – про перехід у Кривбас
Олександр Романчук
ФК Кривбас

Український центральний захисник Олександр Романчук пояснив перехід з угорського Дебрецена в криворізький Кривбас.

Цитує гравця "Український футбол".

"У мене було бажання попрацювати з таким досвідченим тренером, як Юрій Миколайович Вернидуб. Але також було велике бажання повернутися додому, до України. Тому я просив агента шукати, в першу чергу, варіанти з українськими клубами. Невдовзі з’явився варіант з Кривбасом.

Пам’ятаю теплу розмову з Юрієм Миколайовичем, після якої в мене не залишилось жодних сумнівів, чи підписувати контракт з Кривбасом та повертатись до України", – розповів оборонець.

Гравець переконаний, що він зробив правильний вибір.

"Озираючись назад, я зробив правильний крок. Адже тут я знайшов чудовий колектив та досвідчений тренерський штаб. Ми з командою багато працюємо, навіть був досвід гри в єврокубках. Можливо, на початку нового сезону ми не демонстрували стабільну гру, та зараз, коли вже є більше відпочинку і часу на підготовку, набираємо кондиції і рухаємося вгору по турнірній таблиці", – розповів Романчук.

Нагадаємо, перехід гравця відбувся влітку 2024 року. Футболіст підписав 3-річний контракт. За інформацією Transfermarkt Кривбас заплатив 300 тисяч євро за 24-річного центрбека.

Кривбас Олександр Романчук

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