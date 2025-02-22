Хотів попрацювати з Вернидубом: захисник – про перехід у Кривбас

Український центральний захисник Олександр Романчук пояснив перехід з угорського Дебрецена в криворізький Кривбас.

Цитує гравця "Український футбол".

"У мене було бажання попрацювати з таким досвідченим тренером, як Юрій Миколайович Вернидуб. Але також було велике бажання повернутися додому, до України. Тому я просив агента шукати, в першу чергу, варіанти з українськими клубами. Невдовзі з’явився варіант з Кривбасом.

Пам’ятаю теплу розмову з Юрієм Миколайовичем, після якої в мене не залишилось жодних сумнівів, чи підписувати контракт з Кривбасом та повертатись до України", – розповів оборонець.