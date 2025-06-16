Рома працює над трансфером захисника Болоньї

Римська Рома активно веде переговори щодо трансферу центрального захисника Болоньї Джона Лукумі.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний колумбійський гравець є одним із ключових кандидатів для зміцнення захисної лінії римського клубу влітку.

Декілька клубів англійської Прем’єр-Ліги також цікавляться Лукумі, вивчаючи позицію Болоньї стосовно можливого трансферу та вартості гравця.

Джон Лукумі приєднався до Болоньї в серпні 2022 року з бельгійського Генка за вісім мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він зіграв 44 матчі, забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Трансфермаркет оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Рома проявляє інтерес до форварда Дженоа Альберта Гудмундссона, який провів сезон-2024/25 в оренді у Фіорентині.