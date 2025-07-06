Рома позмагається з Лідсом за чорногорського нападника

Римська Рома придивляється до нападника Лечче Ніколи Крстовича, втім – на футболіста активно "полює" англійський Лідс.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Повідомляється, що Лідс вже запропонував за Крстовича 23 мільйони євро. Рома спостерігає за ситуацією і готова увімкнутися у переговори.

Нікола став футболістом Лечче влітку 2023 року, перейшовши у клуб Серії А з Дунайської Стреди за 3,9 млн євро.

Контракт Крстовича з клубом чинний ще два роки. У 38 матчах минулого сезону в його активі 12 голів та 5 асистів.

Раніше Лечче повідомив про призначення Еусебіо Ді Франческо на посаду нового головного тренера. 55-річний фахівець свого часу очолював римську Рому.