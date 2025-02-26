Мілан вимагає у Роми 20 млн євро за трансфер захисника

Рома планує викупити контракт вінгера Алексіса Салемакерса у Мілана.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Минулого місяця римляни запитували гравця на правах обміну, проте отримали від Мілана відмову. "Россонері" хочуть отримати за бельгійця 20 млн євро.

Сам вінгер уже отримав пропозицію від "вовків" з контрактом до 2029 року та із зарплатнею у 2,4 млн євро.

Нагадаємо, Салемакерс виступає у складі "вовків" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. За Рому вінгер вже провів 22 матчів у всіх турнірах та відзначився 5 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що український нападник римського клубу Артем Довбик може відновитися до матчу з Комо в італійській Серії А.