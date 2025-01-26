Рома Довбика зіграє з Удінезе, Циганков із Жироною завітає до Райо Вальєкано: матчі українців у Європі
Артем Довбик та Пауло Дибала
Getty images
Сьогодні, 26 січня, одразу три українських футболісти можуть зіграти у матчах 5 найкращих ліг Європи.
Зокрема, першим на поле може вийти вінгер Жирони Віктор Циганков. Каталонці у 21 турі Ла Ліги завітають в гості до Райо Вальєкано. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Вже за годину на полі можуть з'явитися Артем Довбик та Єгор Ярмолюк. Рома Довбика у 22 турі Серії А зіграє на виїзді проти Удінезе, а Брентфорд Ярмолюка завітає до Крістал Пелеса у 23 турі АПЛ.
Розклад матчів українців на 26 січня
- 15:00. Ла Ліга: Райо Вальєкано – Жирона
- 16:00. Серія А: Удінезе – Рома
- 16:00. АПЛ: Крістал Пелес – Брентфорд
Нагадаємо, у Довбика невдовзі може з'явитися ще один конкурент у Ромі, адже клуб знайшов нового кандидата на позицію основного форварда.