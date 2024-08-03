Довбик дебютував за Рому в матчі проти Олімпіакоса Яремчука

Італійська Рома зіграла внічию з грецьким Олімпіакосом в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол Лоренцо Пеллегріні греки відповіли влучним ударом бразильця Родінея.

Зазначимо, що український нападник "вовків" Артем Довбик вийшов на поле на 46-й хвилині. Для 27-річного форварда це був перший матч за новий клуб.

Водночас нападник Олімпіакоса Роман Яремчук гру провів на лаві запасних.

Товариський матч

3 серпня

Рома — Олімпіакос 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Пеллегріні, 1:1 - 22 Родіней

6 серпня Рома зіграє спаринг з Ковентрі, а 10 серпня зустрінеться з Евертоном Віталія Миколенка. Олімпіакос 8 серпня зіграє з Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.