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Рома не веде розмов з Дибалою щодо продовження контракту

Микола Дендак — 2 жовтня, 14:38
Рома не веде розмов з Дибалою щодо продовження контракту
Пауло Дибала
Getty Images

Італійська Рома не веде розмов з лідером команди Пауло Дибалою щодо продовження контракту.

Про це повідомив спортивний директор клубу Флоран Гізолфі у коментарі для Corriere Dello Sport.

"Аль-Кадісія цікавився Пауло, він думав про це. Дибала зробив щирий вибір, і це добре для всіх. Ми були змушені взяти до уваги його бажання піти. Тож, з одного боку, ми мали можливість бути готовими замінити його, а з іншого боку, продовжували мати в команді провідного гравця. Це була нормальна ситуація, як і на всіх ринках.
Тренер не має жодних вказівок від клубу, і не ведеться жодної дискусії щодо продовження контракту. Єдине, чого ми хочемо, щоб Дибала був сконцентрований на полі, щоб він міг викластися на повну і щоб він був психологічно вільний, щоб викластися на повну", – сказав Гізолфі.

Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 83 матчі, забив 35 голів і віддав 18 асистів.

Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. На рахунку українця за перші 7 поєдинків 3 голи та 1 гольова передача.

Пауло Дибала Рома

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