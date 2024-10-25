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Шовковський оцінив гру Довбика за Рому проти Динамо

Руслан Травкін — 25 жовтня, 07:37
Шовковський оцінив гру Довбика за Рому проти Динамо
Олександр Шовковський
Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський похвалив гру Артема Довбика за італійську Рому. Він би хотів бачити у складі "біло-синіх" такого нападника.

Про це фахівець заявив на пресконференції після матчу 3 туру Ліги Європи проти Роми (0:1).

"Я чудово знаю якості Артема, тому що працював у тренерському штабі національної збірної України, зокрема, під час Євро-2020, тож добре розумію його сильні сторони.

Вважаю, це гравець високого рівня, який дає Ромі глибину атаки, може чіплятися за м’ячі, нав’язувати боротьбу в штрафному майданчику.

Серед його сильних індивідуальних якостей удари по воротах і боротьба. Вважаю, такі гравці прикрашають футбол. Радий за нього, якщо говорити особисто. Був би задоволений, якби в нас був такий форвард", – сказав Шовковський.

Саме український форвард забив єдиний гол у матчі. Артем у середині першого тайму реалізував пенальті.

Нагадаємо, київський клуб після 3 турів Ліги Європи-2024/25 посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.

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