Борнмут Забарного прийме Арсенал Зінченка, Манчестер Юнайтед зіграє з Брентфордом Ярмолюка у 8 турі АПЛ

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться сім матчів в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Евертон Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з Іпсвічем, Манчестер Юнайтед прийме Брентфорд Єгора Ярмолюка, Борнмут Іллі Забарного вдома зіграє з лондонським Арсеналом Олександра Зінченка.

Зазначимо, що Зінченко та Миколенко продовжують відновлюватися від травм, тому їх участь у цих поєдинках під питанням.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

8 тур, 19 жовтня

14:30 Тоттенгем – Вест Гем

17:00 Іпсвіч – Евертон

17:00 Манчестер Юнайтед – Брентфорд

17:00 Ньюкасл Юнайтед – Брайтон

17:00 Саутгемптон – Лестер

17:00 Фулгем – Астон Вілла

19:30 Борнмут – Арсенал

Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Напередодні відомий портал Goal.com склав рейтинг 25 найкращих футболістів які виступали в АПЛ з 2000 року.