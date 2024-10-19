Борнмут Забарного прийме Арсенал Зінченка, Манчестер Юнайтед зіграє з Брентфордом Ярмолюка у 8 турі АПЛ
Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться сім матчів в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Евертон Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з Іпсвічем, Манчестер Юнайтед прийме Брентфорд Єгора Ярмолюка, Борнмут Іллі Забарного вдома зіграє з лондонським Арсеналом Олександра Зінченка.
Зазначимо, що Зінченко та Миколенко продовжують відновлюватися від травм, тому їх участь у цих поєдинках під питанням.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
8 тур, 19 жовтня
14:30 Тоттенгем – Вест Гем
17:00 Іпсвіч – Евертон
17:00 Манчестер Юнайтед – Брентфорд
17:00 Ньюкасл Юнайтед – Брайтон
17:00 Саутгемптон – Лестер
17:00 Фулгем – Астон Вілла
19:30 Борнмут – Арсенал
Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.
Напередодні відомий портал Goal.com склав рейтинг 25 найкращих футболістів які виступали в АПЛ з 2000 року.