Судаков, Різник та Матвієнко відновилися після травм та готуються до фіналу Кубку проти Динамо

Основні гравці Шахтаря, а саме голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков повернулись до тренувань у загальній групі.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Футболісти відновились після травм і готуються до фінального матчу Кубку України проти київського Динамо.

Зазначено, що основна частина тренування була присвячена тактичним напрацюванням, роботі над ігровими аспектами та стандартними положеннями.

Вже у середу, 14 травня, команди зустрінуться у фіналі Кубку України. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно.