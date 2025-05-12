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Судаков, Різник та Матвієнко відновилися після травм та готуються до фіналу Кубку проти Динамо

Олексій Мурзак — 12 травня 2025, 18:41
Судаков, Різник та Матвієнко відновилися після травм та готуються до фіналу Кубку проти Динамо
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Основні гравці Шахтаря, а саме голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков повернулись до тренувань у загальній групі.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Футболісти відновились після травм і готуються до фінального матчу Кубку України проти київського Динамо.

Зазначено, що основна частина тренування була присвячена тактичним напрацюванням, роботі над ігровими аспектами та стандартними положеннями.

Вже у середу, 14 травня, команди зустрінуться у фіналі Кубку України. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно.

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