Скандальний штрафний в АПЛ: команда повним складом відбивала удар, стоячи на лінії воріт

Фанати англійського футболу вибухнули обуренням після матчу між Іпсвічем та Вулвергемптоном, коли воротар Алекс Палмер уникнув вилучення попри очевидне порушення – він руками зупинив м’яч, який прямував у ворота після пасу від партнера.

На 34-й хвилині поєдинку Палмер допустив грубу помилку, пропустивши м’яч між ногами. Лише блискавична реакція врятувала команду: голкіпер встиг руками зловити м’яч прямо на лінії воріт.

Рефері Пітер Бенкс миттєво призначив непрямий штрафний у межах воротарського майданчика, але шокував уболівальників, не показавши Палмеру жодної картки. Хоча фанати обурено вимагали червоної, правила були на боці голкіпера.

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Виявляється, за регламентом IFAB, якщо воротар бере м’яч руками після пасу назад, арбітр лише призначає непрямий удар – без жодного попередження чи вилучення.

Попри обурення, Палмер уникнув покарання за гру рукою, але отримав жовту за інше порушення – передчасний рух під час виконання штрафного. До речі, сам удар не став гольовим, полетівши прямо у захисника.

This Ipswich keeper is always on some bullsh*t 😂 pic.twitter.com/V94jU2kKfw — G (@Gideoomatic) April 5, 2025

І хоча Іпсвіч вів у рахунку після раннього голу Ліама Ділепа, Вулвергемптон у другому таймі зумів вирвали перемогу – спочатку Пабло Сарабія зрівняв, а потім Йорген Ларсен встановив фінальний рахунок (2:1).

Раніше повідомлялося, що в Іспанії стався скандал у матчі Ла Ліги. Арбітр, який працював на грі між Барселоною та Осасуною, відсвяткував нереалізований пенальті Дані Ольмо.