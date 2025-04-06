Скандальний штрафний в АПЛ: команда повним складом відбивала удар, стоячи на лінії воріт
Фанати англійського футболу вибухнули обуренням після матчу між Іпсвічем та Вулвергемптоном, коли воротар Алекс Палмер уникнув вилучення попри очевидне порушення – він руками зупинив м’яч, який прямував у ворота після пасу від партнера.
На 34-й хвилині поєдинку Палмер допустив грубу помилку, пропустивши м’яч між ногами. Лише блискавична реакція врятувала команду: голкіпер встиг руками зловити м’яч прямо на лінії воріт.
Рефері Пітер Бенкс миттєво призначив непрямий штрафний у межах воротарського майданчика, але шокував уболівальників, не показавши Палмеру жодної картки. Хоча фанати обурено вимагали червоної, правила були на боці голкіпера.
Виявляється, за регламентом IFAB, якщо воротар бере м’яч руками після пасу назад, арбітр лише призначає непрямий удар – без жодного попередження чи вилучення.
Попри обурення, Палмер уникнув покарання за гру рукою, але отримав жовту за інше порушення – передчасний рух під час виконання штрафного. До речі, сам удар не став гольовим, полетівши прямо у захисника.
І хоча Іпсвіч вів у рахунку після раннього голу Ліама Ділепа, Вулвергемптон у другому таймі зумів вирвали перемогу – спочатку Пабло Сарабія зрівняв, а потім Йорген Ларсен встановив фінальний рахунок (2:1).
Раніше повідомлялося, що в Іспанії стався скандал у матчі Ла Ліги. Арбітр, який працював на грі між Барселоною та Осасуною, відсвяткував нереалізований пенальті Дані Ольмо.