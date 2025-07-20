Колишній півзахисник Динамо та збірної України спростував чутки про свій перехід у Лівий Берег

Колишній півзахисник Динамо, Олександрії, ЛНЗ і збірної України Сергій Рибалка в новому сезоні не гратиме за Лівий Берег.

Раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що гравець вже підписав контракт зі столичним клубом, однак в коментарі Українському футболу він спростував цю інформацію.

"Ні, це – неправда. Це все не більше, ніж чутки. От перед вами мені дзвонили теж, питали… Я уклав контракт з ФК Лісне. Готуюсь до матчів у Другій лізі. В нас вже 26 липня перший матч. Я з Лісним до кінця. Отак от". – заявив Рибалка.

Свого часу Сергій Рибалка зіграв понад 100 матчів за Динамо, двічі у його складі ставав чемпіоном України (2014/15, 2015/16), вигравав Кубок (2014/15) і Суперкубок країни (2016).

У складі юнацької збірної України Рибалка ставав чемпіоном Європи-2009. Провів 9 матчів за національну збірну, був у її складі під керівництвом Михайла Фоменка на Євро-2016 (на поле тоді не виходив). За кордоном встиг пограти за чеський Слован (бронза в сезоні 2012/13) і турецький Сівасспор.

Раніше Лівий Берег оголосив про оренду півзахисника Колоса Олега Криворучка.