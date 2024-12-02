Арсенал зіграє з Манчестер Юнайтед, Астон Вілла з Вест Гемом у 1/32 Кубку Англії

Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/2025. Своїх суперників дізналися і українські гравці клубів АПЛ та Чемпіоншипу.

Центральним протистоянням цього раунду стане матч Арсенала, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, та Манчестер Юнайтед. Ще дві команди АПЛ зустрінуться в поєдинку Астон Вілла – Вест Гем.

Челсі Михайла Мудрика прийматиме Моркам, аутсайдера четвертого за силою дивізіону Англії. Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграє з Плімут Аргайл, а Борнмут Іллі Забарного з Вест Бромвічем.

Також Сандерленд Назарія Русина прийматиме Сток Сіті, а Евертон Віталія Миколенка проведе домашню гру з Пітерборо Юнайтед. Зауважимо, що 39-річний гравець "ірисок" Ешлі Янг може зустрітися на полі проти свого сина Тайлера.

Результати жеребкування 1/32 Кубку Англії

The draw for the #EmiratesFACup third round is complete 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 2, 2024