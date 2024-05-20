Верона убезпечилася від вильоту, битва Болоньї та Ювентуса за бронзу: результати Серії А

Сьогодні, 20 травня, в італійській Серії А відбулися два завершальні матчі 37 туру.

У першому поєдинку ігрового дня Верона на виїзді переграла Салернітану. Завдяки цій перемозі "жовто-сині" гарантували собі участь у наступному сезоні Серії А. За тур до кінця сезоні їхня перевага над зоною вильоту становить 4 очки.

Болонья не змогла втримати переможний результат в домашньому матчі проти Ювентуса. На старті другої половини гри команда Тіаго Мотти забила три голи супернику. Проте "стара синьйора" завдяки голам К'єзи, Міліка та Їлдіза змогла вирвати нічию (3:3).

Отже, команди перенесли визначення бронзового призера на останній тур, в якому туринці приймуть Монцу, а Болонья на виїзді зіграє проти Дженоа.

Матчі 38 туру відбудуться 26 травня.

Чемпіонат Італії - Серія А

37 тур, 20 травня





Салернітана - Верона 1:2 (0:2)





Голи: 0:1 - Суслов 22, 0:2 - Фолоруншо 45+3, 1:2 - Маджоре 90



Болонья — Ювентус 3:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Калафіорі, 2:0 - 11 Кастро, 3:0 - 53 Калафіорі, 3:1 - 76 К'єза, 3:2 - 83 Мілік, 3:3 - 84 Їлдіз

Напередодні Сассуоло вилетів із Серії А, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи.





Болонья — Ювентус 3:3 (2:0)





Голи: 1:0 - 2 Калафіорі, 2:0 - 11 Кастро, 3:0 - 53 Калафіорі, 3:1 - 76 К'єза, 3:2 - 83 Мілік, 3:3 - 84 Їлдіз



