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Нива Тернопіль обіграла Фенікс-Маріуполь, результативна нічия Прикарпаття та Діназу у Першій лізі

Олександр Булава — 23 травня 2025, 14:59
Нива Тернопіль обіграла Фенікс-Маріуполь, результативна нічия Прикарпаття та Діназу у Першій лізі

У п'ятницю, 23 травня, відбулися матчі чемпіонату України у Першій лізі.

Тернопільська Нива завдяки реалізованому пенальті Михайліва змогла обіграти Фенікс-Маріуполь. Діназ зіграв результативну нічию з Прикарпаттям.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування, 9 тур, 23 травня

Діназ Вишгород – Прикарпаття 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Барчук, 1:1 – 45+1 Рудницький, 1:2 – 47 Кириченко (автогол), 2:2 – 67 Латута

Фенікс-Маріуполь – Нива Тернопіль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 45 Михайлів (пен)

14:00 Кремінь – Поділля

14:00 Вікторія – Минай

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 поступився Епіцентру.

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