Нива Тернопіль обіграла Фенікс-Маріуполь, результативна нічия Прикарпаття та Діназу у Першій лізі
У п'ятницю, 23 травня, відбулися матчі чемпіонату України у Першій лізі.
Тернопільська Нива завдяки реалізованому пенальті Михайліва змогла обіграти Фенікс-Маріуполь. Діназ зіграв результативну нічию з Прикарпаттям.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування, 9 тур, 23 травня
Діназ Вишгород – Прикарпаття 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 28 Барчук, 1:1 – 45+1 Рудницький, 1:2 – 47 Кириченко (автогол), 2:2 – 67 Латута
Фенікс-Маріуполь – Нива Тернопіль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 45 Михайлів (пен)
14:00 Кремінь – Поділля
14:00 Вікторія – Минай
Нагадаємо, раніше Металіст 1925 поступився Епіцентру.