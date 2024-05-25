Дніпро-1 розгромив Пантер, Кривбас переміг Шахтар: результати матчів жіночого чемпіонату України
У суботу, 25 травня, відбулися матчі 10 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2023/24.
Зокрема, Колос мінімально здолав Ладомир, а київське Динамо перемогло Верес.
Чемпіонат України з футболу серед жінок
10 тур, 25 травня
"Чемпіонська" група
Ладомир — Колос 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Саніна, 42
Група "Вибування"
Динамо — Верес 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 3 Намазова
ФК Маріуполь — ЕМС-Поділля 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Марценюк, 0:2 - 76, Марценюк (пен), 0:3 - 89 Чурікова, 0:4 - 90
Дніпро-1 — Пантери Умань 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Логінова, 2:0 - Аілінкій
Ворскла — Житлобуд-1 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 71 Андрухів
Кривбас — Шахтар Донецьк 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Семків, 2:0 - 74 Тян
Напередодні Пантери розгромили Маріуполь у 9 турі чемпіонату.