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Дніпро-1 розгромив Пантер, Кривбас переміг Шахтар: результати матчів жіночого чемпіонату України

Микола Дендак Олександр Булава — 25 травня, 15:07
Дніпро-1 розгромив Пантер, Кривбас переміг Шахтар: результати матчів жіночого чемпіонату України

У суботу, 25 травня, відбулися матчі 10 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2023/24.

Зокрема, Колос мінімально здолав Ладомир, а київське Динамо перемогло Верес.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
10 тур, 25 травня
"Чемпіонська" група

Ладомир — Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Саніна, 42

Група "Вибування"

Динамо Верес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Намазова

ФК Маріуполь ЕМС-Поділля 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Марценюк, 0:2 - 76, Марценюк (пен), 0:3 - 89 Чурікова, 0:4 - 90

Дніпро-1 Пантери Умань 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Логінова, 2:0 - Аілінкій

Ворскла Житлобуд-1 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Андрухів

Кривбас — Шахтар Донецьк 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Семків, 2:0 - 74 Тян

Напередодні Пантери розгромили Маріуполь у 9 турі чемпіонату.

Динамо Київ Колос Шахтар Ладомир Чемпіонат України з футболу серед жінок

Динамо Київ

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