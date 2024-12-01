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Марсель вирвав перемогу в Монако, Ліон розгромив Ніццу в 13 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 1 грудня 2024, 23:54
Марсель вирвав перемогу в Монако, Ліон розгромив Ніццу в 13 турі Ліги 1

Сьогодні, 1 грудня, відбулося 5 матчів у межах 13 туру французької Ліги 1.

Першим зимовим поєдинком у вищому дивізіоні чемпіонату Франції став поєдинок між Монпельє та Ліллем, який завершився унічию.

Анже на виїзді обіграв Гавр, а Тулуза виявилася сильнішою за Осер.

У центральному матчі ігрового дня Марсель на останніх хвилинах обіграв Монако. Також Ліон здобув розгромну перемогу Ніццею.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
13 тур, 1 грудня

Монпельє – Лілль 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 44 Девід (пен), 1:1 - 45+2 Сілла, 1:2 - 54 Девід (пен), 2:2 - 90+3 Норден

Вилучення: Кулібалі 90+9

Гавр – Анже 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 63 Абделлі

Ліон – Ніццу 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 4 Ляказетт, 1:1 - 22 Діоп, 2:1 - 41 Ляказетт, 3:1 - 43 Верету, 4:1 - 69 Ляказетт (пен)

Тулуза – Осер 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Кінг, 2:0 - 39 Сьєрро (пен)

Марсель – Монако 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Головін, 1:1 - 53 Енріке, 2:1 - 89 Грінвуд (пен)

Напередодні ПСЖ не зумів здолати Нант, зігравши унічию 1:1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Чемпіонат Франції, Ліга 1

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