Лілль здолав Ренн, Ніцца обіграла Страсбур у 12 турі Ліги 1

Сьогодні, 24 листопада, відбулися матчі 12 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, у центральному матчі ігрового дня між Лілль мінімально обіграв Ренн, а Ніцца виявилася сильнішою за Страбург. Також домашню перемогу зумів здобути Осер.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

12 тур, 24 листопада

Лілль – Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Жегрова

Нант – Гавр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Касімір, 0:2 - 74 Нгура

Осер – Анже 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Траоре

Ніцца – Страсбур 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Баква, 1:1 - 54 Бар, 2:1 - 62 автогол Сілла

Напередодні Марсель на виїзді здолав Ланс, закріпившись на третьому місці таблиці.