Лілль здолав Ренн, Ніцца обіграла Страсбур у 12 турі Ліги 1
Сьогодні, 24 листопада, відбулися матчі 12 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.
Зокрема, у центральному матчі ігрового дня між Лілль мінімально обіграв Ренн, а Ніцца виявилася сильнішою за Страбург. Також домашню перемогу зумів здобути Осер.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 24 листопада
Лілль – Ренн 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45 Жегрова
Нант – Гавр 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Касімір, 0:2 - 74 Нгура
Осер – Анже 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+3 Траоре
Ніцца – Страсбур 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 20 Баква, 1:1 - 54 Бар, 2:1 - 62 автогол Сілла
Напередодні Марсель на виїзді здолав Ланс, закріпившись на третьому місці таблиці.