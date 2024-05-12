Валенсія з Яремчуком зіграла внічию з Райо, Атлетико обіграв Сельту: результати матчів Ла Ліги

У межах 35 туру іспанської Ла Ліги відбулися чотири поєдинки. Валенсія, за яку виступає Роман Яремчук, розписала нульову нічию з Райо Вальєкано, а Атлетико Мадрид мінімально переграв Сельту.

Зазначимо, що Яремчук вийшов на заміну на 60-й хвилині, результативними діями не відзначився. Українець провів свій 27-й матч у складі "кажанів", у яких забив 4 голи.

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Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

35 тур, 12 травня

Кадіс — Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Алькарас (пен)

Атлетико — Сельта 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84 Де Пауль

Валенсія — Райо Вальєкано 0:0

Бетіс — Альмерія 3:2 (2:1)

Гол: 1:0 - 8 Форнальс, 2:0 - 28 Іско, 2:1 - 45+1 Баптістан, 3:1 - 64 Перес, 3:2 - 66 Ромеро

Раніше повідомлялося, що Валенсія не має коштів на викуп Яремчука.