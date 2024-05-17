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Нива Вінниця розгромила Реал-Фарму у 29 турі Другої ліги

Станіслав Лисак — 17 травня, 14:43
Нива Вінниця розгромила Реал-Фарму у 29 турі Другої ліги

У межах 29 туру Другої ліги України з футболу відбувся один поєдинок. Вінницька Нива здобула розгромну перемогу над Реал-Фармою.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0. Зазначимо, що обидві команди розташувалися в середині турнірної таблиці. Нива — 9-та, а Реал-Фарма посідає 11-ту сходинку.

Для вінницького клубу цей сезон завершено, адже остання гра чемпіонату запланована проти Металурга-2, який знявся з турніру.

Реал-Фарма зіграє в 30 турі проти Тростянця. Поєдинок заплановано на 25 травня

Чемпіонат України — Друга ліга
29 тур, 17 травня

Реал-Фарма — Нива Вінниця 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Рогулський, 0:2 - 75 Ничипоренко, 0:3 - 85 Загорулько, 0:4 - 89 Петленко

Напередодні Чайка обіграла Тростянець, а Звягель на останніх хвилинах вирвав перемогу у львівського Руха-2

Чемпіонат України, Друга ліга Реал Фарма Нива Вінниця

Чемпіонат України, Друга ліга

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