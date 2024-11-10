Манчестер Юнайтед розгромив Лестер, Тоттенгем програв Іпсвічу в 11 турі АПЛ

Сьогодні, 10 листопада, відбулося 3 матчі в межах 11 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Манчестер Юнайтед розгромив Лестер Сіті, Ноттінгем, який наразі знаходиться на третій сходинці в турнірній сходинці програв Ньюкаслу, а Іпсвіч здобув першу перемогу в АПЛ, обігравши Тоттенгем на виїзді.

Чемпіонат Англії – АПЛ

11 тур, 10 листопада

Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Фернандеш, 2:0 - 38 автогол Крістіансен, 3:0 - 82 Гарначо

Тоттенгем – Іпсвіч 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Смодич, 0:2 - 43 Ділеп, 1:2 - 69 Бентанкур

Ноттінгем – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Мурілло, 1:1 - 54 Ісак, 1:2 - 72 Жоелінтон, 1:3 - 83 Барнс

Сьогодні відбудеться центральний матч туру в чемпіонаті Англії, Челсі прийматиме Арсенал у межах лондонського дербі:

18:30. Челсі – Арсенал

Нагадаємо, що Манчестер Сіті в межах 11 туру сенсаційно зазнав поразки від Брайтона, а Ліверпуль виявився сильнішим за Астон Віллу.