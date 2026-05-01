Реал Фарма вирвала нічию в Ужгорода, Скала 1911 розгромила Самбір-Ниву-2 у 29 турі Другої ліги

У п'ятницю, 1 травня, відбулися перші матчі 29-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У групі А київський Атлет зіграв внічию з житомирським Поліссям-2 (0:0). В іншому матчі одеська Реал Фарма несподівано відібрала очки в Ужгорода (2:2). Підопічні Валентина Полтавця забили рятівний гол на другій компенсованій хвилині, вирвавши нічию.

Скала 1911 розгромила Самбір-Ниву-2 з рахунком 5:1. У складі команди зі Стрия дублем відзначився ексгравець Олександрії Ян Каранга.

У групі Б Діназ на виїзді мінімально переміг другу команду Чорноморця (1:0), Чайка забила чотири м'ячі у ворота Тростянця (4:1), а криворізький Пенуел обіграв Гірник-Спорт (3:2).

Чемпіонат України – Друга ліга

29 тур, 1 травня

Група А

Атлет – Полісся-2 0:0 (0:0)

Ужгород – Реал-Фарма 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Антошин, 1:1 – 49 Макаренко, 2:1 – 70 Коваленко, 2:21 – 90+2 Зайченко

Скала 1911 – Самбір-Нива-2 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Лісовик, 2:0 – 38 Карангак, 2:1 – 48 Дудік, 3:1 – 74 Каранга, 4:1 – 87 Мальський, 5:1 – 89 Кравченко

Група Б

Чорноморець-2 – Діназ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Кононенко

Чайка – Тростянець 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Коваленко, 1:1 – 50 Овчарук, 2:1 – 56 Венгер, 3:1 – 60 Овчарук, 4:1 – 84 Остролуцький

Гірник-Спорт – Пенуел 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 31 Тараненко, 1:1 – 41 Маціюк, 1:2 – 50 Лебедев, 2:2 – 59 Попович, 2:3 – 80 Маціюк

