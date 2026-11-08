Лілль переміг Ренн та продовжив гонитву за ПСЖ в Лізі 1, Марсель вирвав перемогу

У неділю, 8 листопада, відбулася низка матчів 10-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У першому поєдинку ігрового дня один з лідерів чемпіонату Лілль мінімально переміг Ренн з рахунком 2:1. Перший тайм завершився нічийним рахунком, вирішальний момент стався на 68 хвилині, коли Нгой вирвав перемогу для гостей.

Анже вдома без шансів поступилося Ніцці, пропустивши перший гол вже на 2 хвилині. А результативний удар від Клосса за 15 хвилин до фінального свистка поставив крапку в зустрічі.

Ліон неочікувано поступився Бресту, також з рахунком 0:2. Спершу Еджума на 22 хвилині вивів господарів вперед, а вже у компенсований до другого тайму час Ажорк реалізував пенальті та зняв питання щодо переможця.

Лор'ян з ідентичним результатом здолав Гавр. Голи забивали Туре та Макенго.

Ле-Ман та Монако переможця не визначили, зігравши внічию 1:1. Додамо, що Монако пропустило гол вже на 90-й хвилині.

А ось Марсель, навпаки, зумів вирвати перемогу наприкінці зустрічі з Лансом. Переможним голом на 82 хвилині відзначився Абдалла.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 8 листопада

Ренн – Лілль 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Діаун, 1:1 – 31 Діа, 1:2 – 68 Нгой

Анже – Ніцца 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Діоп, 0:2 – 78 Клосс

Брест – Ліон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Еджума, 2:0 – 90+4 Ажорк

Гавр – Лор'ян 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Туре, 0:2 – 90+5 Макенго

Ле-Ман – Монако 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Кулібалі, 1:1 – 90 Кола

Ланс – Марсель 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Гуірі, 1:1 – 20 Товен, 1:2 – 82 Абдалла

Нагадаємо, що ПСЖ у своєму матчі 10 туру мінімально переміг Труа, а єдиний гол у зустрічі забив український захисник Ілля Забарний.

Завдяки цій перемозі ПСЖ продовжує перебувати на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи другий Лілль на 2 очки.