Андоррська Санта Колома по пенальті вийшла до наступного етапу Ліги чемпіонів

У межах першого кваліфікаційного кола відбору до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 відбувся один матч.

Косоварський Баллкані у меншості поступився андоррському клубу УЕ Санта Колома. Поєдинок перейшов у екстратайми та серію пенальті, де сильнішими виявилися гості. Андоррці вийшли до наступного раунду змагань, де зустрінуться з данським Мідтьюланном.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

1 коло, 16 липня, матч-відповідь

Баллкані (Косов) — УЕ Санта Колома (Андорра) 1:2 (5:6 по пенальті)

(перший матч 2:1)

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у відборі до групового етапу ЛЧ:

19:00. ГІК (Фінляндія) — ФК Паневежис (Литва) (перший матч 0:3)

19:00. Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Хамрун (Мальта) (перший матч 1:0)

19:00. Пюнік (Вірменія) — Динамо Мінськ (-) (перший матч 0:0)

20:00. Цельє (Словенія) — Флора (Естонія) (перший матч 5:0)

20:30. Стяуа (Румунія) — Віртус (Сан-Марино) (перший матч 7:1)

22:00. Дечич (Чорногорія) — Нью-Сейнтс (Вельс) (перший матч 0:3)

22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) — Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) (перший матч 0:0)

Зазначимо, що в другому раунді кваліфікації київське Динамо зустрінеться з сербським Партизаном, який нещодавно їздив на товариський турнір у Москву.