Кривбас знову поступився Вікторії, Рапід обіграв Трабзонспор Батагова: результати кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 15 серпня, відбулися матчі-відповіді у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.

Криворізький Кривбас знову поступився Вікторії Плезень з рахунком 0:1. Турецький Трабзонспор Арсенія Батагова програв австрійському Рапіду, український оборонець гру провів на лаві запасних.

Аякс та Панатінаїкос не змогли визначити переможця в основний та додатковий час. У серії пенальті команди виконали по 17 ударів, де влучнішими були гравці нідерландської команди — 13:12.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація

Третій раунд, 15 серпня

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Динамо Мінськ (-) 2:1 (1:0)

Перший матч 0:2

Голи: 1:0 - 30 Де Барр, 1:1 - 54 Альфред, 2:1 - 78 Пігас (автогол)

СК Рапід (Австрія) — Трабзонспор (Туреччина) 2:0 (0:0)

Перший матч 1:0

Голи: 1:0 - 77 Зайдль, 2:0 - 87 Ланг

Вікторія Пльзень (Чехія) — Кривбас (Україна) 1:0 (0:0)

Перший матч 2:1

Гол: 1:0 - 52 Вашулін

Ельфсборг (Швеція) — Рієка (Хорватія) 2:0 (0:0)

Перший матч 1:1

Голи: 1:0 - 68 Байду, 2:0 - 83 Касем

Серкль Брюгге (Бельгія) — Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)

Перший матч 0:3

Гол: 1:0 - 41 Уаттара

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — ФК Паневежис (Литва) 3:0 (1:0)

Перший матч 2:1

Голи: 1:0 - 45+3 Перец, 2:0 - 54 Давіда, 3:0 - 70 Єхезкел

Серветт (Швейцарія) — Брага (Португалія) 1:2 (0:1)

Перший матч 0:0

Голи: 0:1 - 45+1 Ель Уаззані, 0:2 - 69 Фернандес, 1:2 - 90+1 Кутеша

Лугано (Швейцарія) — Партизан (Сербія) 2:2 (0:1)

Перший матч 1:0

Голи: 0:1 - 44 Захід, 1:1 - 48 Штеффен, 1:2 - 67 Маркович, 2:2 - 111 Мау

Аякс (Нідерланди) — Панатінаїкос (Греція) 0:1 (0:0), після пенальті 13:12

Перший матч 1:0

Гол: 0:1 - 89 Тете

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Класквік (Фарерські острови) після овертаймів 3:1 (1:0)

Перший матч 1:2

Голи: 1:0 - 17 Сречкович, 1:1 52 Павлович, 2:1 - 82 Савич, 3:1 - 93 Маєрс

Шемрок Роверс (Ірландія) — Цельє (Словенія) після овертаймів 3:1 (2:0)

Перший матч 0:1

Голи: 1:0 - 37 Воттс, 2:0 - 41 Фарруджа, 2:1 - 83 Корнічнік, 3:1 - 96 Берк

Напередодні молдавський Петрокуб зіграв унічию з валлійським Нью-Сейнтс та за сумою двох матчів вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи.