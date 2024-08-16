Кривбас знову поступився Вікторії, Рапід обіграв Трабзонспор Батагова: результати кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 15 серпня, відбулися матчі-відповіді у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.
Криворізький Кривбас знову поступився Вікторії Плезень з рахунком 0:1. Турецький Трабзонспор Арсенія Батагова програв австрійському Рапіду, український оборонець гру провів на лаві запасних.
Аякс та Панатінаїкос не змогли визначити переможця в основний та додатковий час. У серії пенальті команди виконали по 17 ударів, де влучнішими були гравці нідерландської команди — 13:12.
Ліга Європи УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація
Третій раунд, 15 серпня
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Динамо Мінськ (-) 2:1 (1:0)
Перший матч 0:2
Голи: 1:0 - 30 Де Барр, 1:1 - 54 Альфред, 2:1 - 78 Пігас (автогол)
СК Рапід (Австрія) — Трабзонспор (Туреччина) 2:0 (0:0)
Перший матч 1:0
Голи: 1:0 - 77 Зайдль, 2:0 - 87 Ланг
Вікторія Пльзень (Чехія) — Кривбас (Україна) 1:0 (0:0)
Перший матч 2:1
Гол: 1:0 - 52 Вашулін
Ельфсборг (Швеція) — Рієка (Хорватія) 2:0 (0:0)
Перший матч 1:1
Голи: 1:0 - 68 Байду, 2:0 - 83 Касем
Серкль Брюгге (Бельгія) — Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)
Перший матч 0:3
Гол: 1:0 - 41 Уаттара
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — ФК Паневежис (Литва) 3:0 (1:0)
Перший матч 2:1
Голи: 1:0 - 45+3 Перец, 2:0 - 54 Давіда, 3:0 - 70 Єхезкел
Серветт (Швейцарія) — Брага (Португалія) 1:2 (0:1)
Перший матч 0:0
Голи: 0:1 - 45+1 Ель Уаззані, 0:2 - 69 Фернандес, 1:2 - 90+1 Кутеша
Лугано (Швейцарія) — Партизан (Сербія) 2:2 (0:1)
Перший матч 1:0
Голи: 0:1 - 44 Захід, 1:1 - 48 Штеффен, 1:2 - 67 Маркович, 2:2 - 111 Мау
Гол: 0:1 - 89 Тете
Голи: 1:0 - 17 Сречкович, 1:1 52 Павлович, 2:1 - 82 Савич, 3:1 - 93 Маєрс
Голи: 1:0 - 37 Воттс, 2:0 - 41 Фарруджа, 2:1 - 83 Корнічнік, 3:1 - 96 Берк
Напередодні молдавський Петрокуб зіграв унічию з валлійським Нью-Сейнтс та за сумою двох матчів вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи.