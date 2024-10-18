Монако в меншості втримало нічию з Ліллем у 8 турі Ліги 1

Монако та Лілль розписали мирову в межах 8 туру французької Ліги 1 сезону-2024/2025.

Поєдинок завершилося з рахунком 0:0, попри те, що монегаски грали з 61 хвилини в меншості. Пряму червону картку отримав нідерландський захисник Джордан Тезе.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 18 жовтня

Монако – Лілль 0:0

Вилучення: Тезе 61'

Зазначимо, що ця зустріч відкривала програму восьмого туру французького чемпіонату. Монако наразі очолює турнірну таблицю з 20 очками, однак ПСЖ може наздогнати монегасків, якщо здобуде перемогу в Страсбура.

Лілль наразі піднявся на четверту сходинку з 14 заліковими балами, однак у суперників є матч у запасі.