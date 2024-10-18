Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Монако в меншості втримало нічию з Ліллем у 8 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 18 жовтня, 23:53
Монако в меншості втримало нічию з Ліллем у 8 турі Ліги 1

Монако та Лілль розписали мирову в межах 8 туру французької Ліги 1 сезону-2024/2025.

Поєдинок завершилося з рахунком 0:0, попри те, що монегаски грали з 61 хвилини в меншості. Пряму червону картку отримав нідерландський захисник Джордан Тезе.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
8 тур, 18 жовтня

Монако – Лілль 0:0

Вилучення: Тезе 61'

Зазначимо, що ця зустріч відкривала програму восьмого туру французького чемпіонату. Монако наразі очолює турнірну таблицю з 20 очками, однак ПСЖ може наздогнати монегасків, якщо здобуде перемогу в Страсбура.

Лілль наразі піднявся на четверту сходинку з 14 заліковими балами, однак у суперників є матч у запасі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль Монако

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Конкурент для ПСЖ: найбагатша людина світу може придбати французький клуб
Лілль може підписати ексзірку збірної Англії
До колишнього тренера: Мудрик може перейти в Марсель – джерело
Лідер Лілля не продовжуватиме контракт із клубом заради зміни чемпіонату
ПСЖ втратив очки, суперник Шахтаря обіграв Гавр у 7 турі Ліги 1

Останні новини