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Челсі не дотиснув Ноттінгем, Астон Вілла та МЮ голів не забивали: результати 7 туру АПЛ

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 18:02
Челсі не дотиснув Ноттінгем, Астон Вілла та МЮ голів не забивали: результати 7 туру АПЛ

Сьогодні, 6 жовтня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять три матчі 7 туру.

Астон Вілла та Манчестер Юнайтед розписали нульову нічию, а Челсі не зміг дотиснути Ноттінгем Форест. З 78-ї хвилину команда Енцо Марески грала в більшості, але не змогла реалізувати кількісну перевагу. Михайло Мудрик вийшов на поле на початку компенсованого часу.

Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 6 жовтня

Челсі – Ноттінгем Форест 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Вуд 50, 1:1 – Мадуеке 57

Вилучення: Ворд-Праус 78

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед 0:0

Програму 7 туру чемпіонату Англії закриє протистояння між Брайтоном і Тоттенгемом. Цей матч також відбудеться сьогодні, 6 жовтня. Стартовий свисток – о 18:30.

Нагадаємо, напередодні Брентфорд влаштував шоу в матчі з Вулвергемптоном, Ман Сіті не без проблем переміг Фулгем, а Евертон втримав нульову нічию з Ньюкаслом. Усі результати попереднього ігрового дня – за цим посиланням.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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