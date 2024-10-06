Челсі не дотиснув Ноттінгем, Астон Вілла та МЮ голів не забивали: результати 7 туру АПЛ
Сьогодні, 6 жовтня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять три матчі 7 туру.
Астон Вілла та Манчестер Юнайтед розписали нульову нічию, а Челсі не зміг дотиснути Ноттінгем Форест. З 78-ї хвилину команда Енцо Марески грала в більшості, але не змогла реалізувати кількісну перевагу. Михайло Мудрик вийшов на поле на початку компенсованого часу.
Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 6 жовтня
Челсі – Ноттінгем Форест 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Вуд 50, 1:1 – Мадуеке 57
Вилучення: Ворд-Праус 78
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед 0:0
Програму 7 туру чемпіонату Англії закриє протистояння між Брайтоном і Тоттенгемом. Цей матч також відбудеться сьогодні, 6 жовтня. Стартовий свисток – о 18:30.
Нагадаємо, напередодні Брентфорд влаштував шоу в матчі з Вулвергемптоном, Ман Сіті не без проблем переміг Фулгем, а Евертон втримав нульову нічию з Ньюкаслом. Усі результати попереднього ігрового дня – за цим посиланням.