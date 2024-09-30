Парма та Кальярі влаштували гольову феєрію у 6 турі Серії А

Кальярі у неймовірному матчі здобув перемогу над Пармою у 6 турі італійської Серії А.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Гості вже на 6 хвилині могли вийти вперед, щоправда, взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд. Проте Кальярі все ж забили ще у першому таймі. На 34 хвилині відзначився Дзортеа.

Після перерви Парма доволі швидко відквитала 1 гол. Денніс Манн забив на 62 хвилині. За декілька хвилин Кальярі знову вийшли вперед. Такий рахунок протримався до 87 хвилини, коли Парма знову відновила паритет, але одразу ж пропустила.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 30 вересня

Парма – Кальярі 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Дзортеа, 1:1 – 62 Манн, 1:2 – 75 Марін, 2:2 - 87 Ернані, 2:3 - 87 Піккалі

Нагадаємо, напередодні Рома, за яку виступає Артем Довбик, вирвала перемогу над Венецією, а Наполі без проблем розібрався з Монцою.