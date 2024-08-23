СК Полтава розгромила Діназ: результати 3 туру Першої ліги

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч 3 туру Першої ліги України сезону-2024/25.

СК Полтава у домашньому поєдинку обіграла Діназ та вийшла на перше місце у турнірній таблиці. Зазначимо, що через вилучення Ернеста Романчука на 20 хвилині, гості більшу частину матчу провели в меншості.

Чемпіонат України — Перша ліга

3 тур, 23 серпня

СК Полтава — Діназ Вишгород 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Стрельцов, 2:0 - 21 Плахтир, 3:0 - 65 Коцюмака

Напередодні сумська Вікторія на виїзді обіграла запорізький МФК Металург та здобула перші очки у сезоні.