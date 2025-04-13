Ліон переграв Осер, результативна нічия Сент-Етьєна та Бреста у Лізі 1

У неділю, 13 квітня, чотирма матчами завершився 29-й тур французької Ліги 1 з футболу.

У першій грі дня Сент-Етьєн вдома зміг зіграти внічию з Брестом. Гості завдяки дублю Людовіка Ажорка та голу Абдалла Сіма змогли виграти перший тайм з рахунком 3:2. Однак Сент-Етьєна мячем Ірвіна Кардона відновив рівновагу на 80-й хвилині.

Анже з дублем Естебана Леполя переграв Монпельє, а Ренн на виїзді розгромив Гавр.

У заключному матчі ігрового дня Ліон на виїзді з голами Мікаутадзе, Шеркі та Ляказетта обіграв Осер.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 13 квітня

Сент-Етьєн – Брест 3:3 (2:3)

Голи: 0:1 – 6 Ажорк, 1:1 – 16 Стассен, 1:2 – 25 Сіма, 2:2 – 34 Кардона, 2:3 – 37 Ажорк, 3:3 – 80 Кардона

Анже – Монпельє 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Леполь, 2:0 – 43 Леполь

Гавр – Ренн 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 – 1 Матусіва, 0:2 – 12 Ассіньйон, 0:3 – 15 Калімуендо, 1:3 – 42 Мванга, 1:4 – 57 Аль-Тамарі, 1:5 – 89 Гомес

Осер – Ліон 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Мікаутадзе, 0:2 – 62 Шеркі, 1:2 – Сінайоко, 1:3 – Ляказетт

Напередодні Монако розгромив Марсель, а Лілль переграв Тулузу.