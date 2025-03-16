Лілль несподівано програв Нанту, Монако впорався з Анже, Ланс обіграв Ренн у 26 турі Ліги 1

У суботу, 15 березня, в межах 26 туру французької Ліги 1 відбулося три матчі.

У першому ж поєдинку цього ігрового дня сталася сенсація. Єврокубковий боєць Лілль на виїзді зазнав мінімальної поразки від Нанта, який бореться за виживання.

Потім досить очікувано Монако обіграв Анже, який програв вже третій матч поспіль. Цією перемогою монегаски вирвалися на третє місце таблиці Ліги 1.

Останній поєдинок дня також не приніс несподіванки. Ланс на своєму полі переграв Ренн, за рахунок чого продовжує боротися за єврокубки.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

26 тур, 15 березня

Нант – Лілль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Мостафа.

Вилучення: 74 Кастеллетто (Нант, пряма червона картка).

Анже – Монако 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 77 Бірет, 0:2 – 88 Акліуш (пенальті).

Ланс – Ренн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Саїд.

Турнірна таблиця Ліги 1

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Нагадаємо, що вчора у стартовому матчі 26 туру Ліги 1 Осер вирвав у Ніцци на останніх хвилинах нічийний результат.