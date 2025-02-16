Ліон розгромив Монпельє, Страсбур із Соболем здолав Ланс у 22 турі Ліги 1

У неділю, 16 лютого, відбулась матчі 22 туру французької Ліги 1.

Ліон на виїзді з голом грузинського форварда Жоржа Мікаутадзе обіграв Монпельє. Також Ніцца не мала проблем у зустрічі з Гавром.

Страсбур Едуарда Соболя несподівано обіграв Ланс з рахунком 2:0. Український оборонець з'явився на 87-й хвилині гри.

У заключній зустрічі дня Лілль на виїзді зміг дотиснути Ренн завдяки голам Набіля Бенталеба та Чуба Акпома.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

22 тур, 16 лютого

Монпельє – Ліон 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Мікаутадзе, 1:1 – 38 Кулібалі, 1:2 – 50 Нуама, 1:3 – 53 Толіссо, 1:4 – 73 Ляказетт

Гавр – Ніцца 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 16 Лаборд, 0:2 – 18 Кінкуе (автогол), 1:2 – 28 Кехта, 1:3 – 90+4 Діоп

Ланс – Страсбур 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 81 Баква, 0:2 – 90+6 Емега

Реймс – Анже 0:1

Гол: 0:1 – 45+1 Ель-Мелалі

Ренн – Лілль 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Бенталеб, 0:2 – 86 Акпом

Напередодні повідомлялося, що компанія DAZN утримала половину свого останнього платежу за внутрішні права Ліги 1, що спонукало Лігу професійного футболу (LFP) розпочати судовий процес проти лондонського стрімінгового сервісу.