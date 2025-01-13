Фіорентина сенсаційно поступилась Монці у 20 турі Серії А

У понеділок, 13 січня, Монца вдома обіграла Фіорентину у 20 турі Італійської Серії А з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. У складі господарів голами відзначились Патрік Чуррія та Даніель Мальдіні. У гостей м'яч в активі Лукаса Бельтрана.

Попри перемогу Монца залишилась на останній сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок, Фіорентина йде 6-ю з 32 балами.

Чемпіонат Італії – Серія А

20 тур, 13 січня

Монца – Фіорентина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Бельтран, 2:0 – 63 Мальдіні, 2:1 – 74 Бельтран

Напередодні Рома з голом Артема Довбика вирвала нічию у Болоньї, а Наполі завдяки перемозі над Вероною закріпив лідерство у Серії А.