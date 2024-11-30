Казка продовжується: Мальорка стала п'ятою в Ла Лізі після перемоги над Валенсією

Поєдинок Мальорки та Валенсії відкривав 15 тур іспанської Ла Ліги.

На 32-й хвилині Валенсія вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті у виконанні Луїса Ріохи.

Але господарі поля відновили паритет, забивши гол у роздягальню зусиллями Кайла Ларіна.

Результат зустрічі вирішив гол Абдона Пратса за 9 хвилин до кінця основного часу. Примітно, форвард з'явився на полі всього за кілька хвилин до свого переможного взяття воріт.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

15 тур, 29 листопада

Мальорка – Валенсія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Ріоха 32 (пенальті), 1:1 Ларін 45+3, 2:1 – Пратс 91.

Мальорка: Грейф – Бауса (Маффео, 78), Вальєнт, Райльо, Мохіка – Морланес, Коста, Наварро (Санчес, 70), Родрігес (Валері, 70), Дардер (Маскарель, 85) – Ларін (Пратс, 79).

Валенсія: Мамардашвілі – Фулькьє, Москера, Таррега, Гасьоровскі (Гомес, 84), Гая – Ріоха (Валера, 75), Герра (Пепелу, 75), Барренчеа (Алмейда, 84), Лопес – Дуро.

Попередження: Вальєнт – Ріоха.

Тепер Мальорка займає п'яту сходинку таблиці чемпіонату Іспанії, заробивши вже 24 очки. А ось Валенсія йде у зоні вильоту маючи всього 10 балів.

У суботу, 30 листопада, відбудуться чотири матчі: Барселона – Лас-Пальмас, Алавес – Леганес, Еспаньйол – Сельта та Вальядолід – Атлетико.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Барселона та Атлетико брали участь у п'ятому турі основної частини Ліги чемпіонів сезону-2024/25. І ці поєдинки вони завершили з однаковим підсумком.