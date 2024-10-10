ЮКСА розписала мирову з СК Полтавою, Кудрівка переграла Діназ в 11 турі Першої ліги

Сьогодні, 10 жовтня, в межах 11 туру чемпіонату Першої ліги відбулось два матчі.

ЮКСА не змогла обіграти лідера групи B – СК Полтаву. Їх зустріч завершилась внічию (1:1). Гості першими вийшли вперед після м'яча Кастру на 17-й хвилині, а полтавці змогли у компенсований час зрівняти рахунок завдяки голу 33-річного Євгена Стрельцова.

У другому поєдинку дня вишгородський Діназ у домашньому матчі поступився Кудрівці. Єдиний гол у зустрічі забив Олексій Литовченко на 10-й хвилині гри.

Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25

11 тур, 10 жовтня

СК Полтава – ЮКСА 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Кастро, 1:1 – 90+3 Стрельцов

Діназ – Кудрівка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 10 Литовченко

Нагадаємо, напередодні Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.