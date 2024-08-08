ФСК Маріуполь переміг Металіст 1925 у першому криптовалютному дербі України та інші матчі Першої ліги
Сьогодні, 8 серпня, проходять 5 матчів Першої ліги-2024/25.
Зокрема, в центральному поєдинку ігрового дня зустрілися ФСК Маріуполь та Металіст 1925 — клуби, головними спонсорами якиї є криптовалютні платформи — Kyrrex та WhiteBIT відповідно. Мінімальну перемогу здобула маріупольська команда.
Чемпіонат України — Перша ліга
1 тур, 7 серпня
Кудрівка — ЮКСА 0:1 (0:1)
Гол: Кастро Гонсалес 45+2
Прикарпаття — Буковина 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 — Андрейчук 51, 1:1 — Барчук 88
Вилучення: Барчук 90+2
ФСК Маріуполь — Металіст 1925 1:0 (1:0)
Гол: Демченко 23
Поділля — Хуст 1:0 (1:0)
Гол: Гемега 13
Вилучення: Лучка 66
Також у ці хвилини тернопільська Нива приймає Епіцентр. Нагадаємо, напередодні відбувся матч-відкриття нового сезону Першої ліги, який закінчився скандальною перемогою Агробізнеса над Металістом.