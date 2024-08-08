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ФСК Маріуполь переміг Металіст 1925 у першому криптовалютному дербі України та інші матчі Першої ліги

Ігор Чернявський — 8 серпня, 17:30
ФСК Маріуполь переміг Металіст 1925 у першому криптовалютному дербі України та інші матчі Першої ліги

Сьогодні, 8 серпня, проходять 5 матчів Першої ліги-2024/25.

Зокрема, в центральному поєдинку ігрового дня зустрілися ФСК Маріуполь та Металіст 1925 — клуби, головними спонсорами якиї є криптовалютні платформи — Kyrrex та WhiteBIT відповідно. Мінімальну перемогу здобула маріупольська команда.

Чемпіонат України — Перша ліга
1 тур, 7 серпня

Кудрівка — ЮКСА 0:1 (0:1)

Гол: Кастро Гонсалес 45+2

Прикарпаття — Буковина 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — Андрейчук 51, 1:1 — Барчук 88

Вилучення: Барчук 90+2

ФСК Маріуполь — Металіст 1925 1:0 (1:0)

Гол: Демченко 23

Поділля — Хуст 1:0 (1:0)

Гол: Гемега 13

Вилучення: Лучка 66

Також у ці хвилини тернопільська Нива приймає Епіцентр. Нагадаємо, напередодні відбувся матч-відкриття нового сезону Першої ліги, який закінчився скандальною перемогою Агробізнеса над Металістом.

Металіст 1925 ФСК Маріуполь

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