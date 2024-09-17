Мальорка мінімально переграла Реал Сосьєдад у 7 турі Ла Ліги

У межах сьомого туру іспанської Ла Ліги відбувся один матч. Мальорка на власному полі переграла Реал Сосьєдад з мінімальним рахунком 1:0.

Господарі домінували на початку поєдинку та вже під кінець першого тайму 31-річний Абдон Пратс реалізував пенальті, тим самим відкрив рахунок у матчі. Сосьєдад реабілітувався у другій половині зустрічі, проте відігратись не зміг.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7 тур, 17 вересня

Мальорка – Реал Сосьєдад 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 36 Пратс (пенальті)

Нагадаємо, 14 серпня, Реал Луніна завдяки двом пенальті у матчі переграв Сосьєдад (2:0) та зайняв другу сходинку у таблиці чемпіонату.