Рейнджерс погодив призначення екстренера Шеффілд Венсдей

Шотландський Рейнджерс незабаром оголосить про призначення нового головного тренера.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Ним стане екстренер Шеффілд Венсдей Денні Рель, який залишив свій клуб влітку. У своєму єдиному сезоні на чолі команди фахівець привів "сов" до 12 місця у Чемпіоншипі.

🚨 Danny Rohl is now close to being named Rangers manager. — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 20, 2025

Раніше він був помічником тренера в РБ Лейпциг, Баварії та у збірній Німеччини, де працював з Ганса-Дітера Фліка.

Рейнджерс після восьми турів у Прем'єршипі посідає шосте місце, набравши лише 9 очок. У Лізі Європи "сині" двічі за два матчі програли.

Нагадаємо, шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна після низки невдалих результатів.