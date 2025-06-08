Манчестер Сіті завершує трансфер півзахисника Мілана

Манчестер Сіті та Мілан близькі до завершення переходу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу хавбека має скласти близько 70 мільйонів євро включно з бонусами. Сьогодні, 8 червня, гравець має пройти медичний огляд в англійському клубі.

Через це він ненадовго залишить табір національної збірної, яка напередодні обіграла Фінляндію на виїзді (2:0) у межах відбору до чемпіонату світу-2026

"Уранці в неділю я вилітаю до Манчестера, а ввечері повернуся в Зейст та продовжуватиму працювати зі збірною", – заявив гравець.

"Россонері" придбали Рейндерса влітку 2023 року у АЗ Алкмаара за 20,5 мільйона євро. У минулому сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів Мілана. На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 50 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш вирішив покинути клуб цього літа.