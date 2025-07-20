Вінгер Боруссії Дортмунд близький до переходу в Парму

Лівий вінгер дортмундської Боруссії Джованні Рейна близький до підписання контракту з Пармою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

22-річний американець уже узгодив умови особистої угоди, яка діятиме 4 роки. Наразі Боруссія та Парма продовжують переговори щодо трансферу.

Очікувана сума угоди – 6 мільйонів євро з додатковими 2 мільйонами у вигляді бонусів. У сезоні 2024/25 Рейна зіграв 25 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, що тренером Парми став 29-річний Карлос Куеста, який до того був помічником Мікеля Артети в Арсеналі.