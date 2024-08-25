Ренн підсилив захист футболістом Барселони

Французький Ренн підписав центрального захисника Барселони Мікаїла Фає.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду укладено терміном на 4 роки. Синьо-гранатові отримають за трансфер футболіста 10,3 мільйона євро, також в угоді є пункт про зворотний викуп гравця за 25 мільйонів євро. Каталонці також матимуть 30% у разі майбутнього перепродажу Фає.

Зазначимо, що хоч Мікаїл і числився в основі "блаугранас", він грав у складі другої команди. Там за 34 матчі він відзначився чотирма голами

🗞️ Véritable promesse du football sénégalais, Mikayil Faye rejoint le SRFC en provenance du FC Barcelone.#DegemerMatMikayil — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 25, 2024

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.