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Ренн підсилив захист футболістом Барселони

Андрій Яросименко — 25 серпня, 14:44
Ренн підсилив захист футболістом Барселони
Мікаїл Фає
Getty images

Французький Ренн підписав центрального захисника Барселони Мікаїла Фає.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду укладено терміном на 4 роки. Синьо-гранатові отримають за трансфер футболіста 10,3 мільйона євро, також в угоді є пункт про зворотний викуп гравця за 25 мільйонів євро. Каталонці також матимуть 30% у разі майбутнього перепродажу Фає.

Зазначимо, що хоч Мікаїл і числився в основі "блаугранас", він грав у складі другої команди. Там за 34 матчі він відзначився чотирма голами

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.

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