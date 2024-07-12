Челсі оголосив про трансфер Вейги
Лондонський Челсі підписав португальського півзахисника Базеля Ренату Вейги.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
20-річний гравець підписав контракт на 7 років з опцією продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Раніше повідомлялося, що за трансфер гравця Базель отримає 14-15 млн євро.
Вейга став гравцем Базеля влітку минулого року після переходу зі Спортингу. На його рахунку 2 голи та 1 асист у 24 матчах.
Нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.