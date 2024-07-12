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Челсі оголосив про трансфер Вейги

Олександр Булава — 12 липня, 19:39
Челсі оголосив про трансфер Вейги

Лондонський Челсі підписав португальського півзахисника Базеля Ренату Вейги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний гравець підписав контракт на 7 років з опцією продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що за трансфер гравця Базель отримає 14-15 млн євро.

Вейга став гравцем Базеля влітку минулого року після переходу зі Спортингу. На його рахунку 2 голи та 1 асист у 24 матчах.

Нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.

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