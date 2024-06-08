Ребров: Отримали важливу інформацію перед Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що товариський матч з Польщею був інформативним для команди напередодні чемпіонату Європи.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я вважаю, що ці товариські матчі ми для того робимо, щоб робити помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Сьогодні ми програли в боротьбі, на стандартних положеннях. Однак я не вважаю що цю гру потрібно відносити тільки в негатив.

У нас були хороші моменти. Ми створювали моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро", — сказав Ребров.