Ребров – про Лігу націй: Для мене це більше підготовка до відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем Ліги націй проти Грузії заявив, що команда хоче перемагати в цьому турніру, але для нього він є більше підготовкою до відбору на ЧС-2026.

Про це тренер розповів на пресконференції напередодні матчу.

"Ми програли перші два матчі. Звісно, гравці розуміють, що потрібно показати зовсім інший рівень гри, ми повинні битися за результат. Раніше замість Ліги націй були товариські матчі, тренерам було легше перевіряти кандидатів до основного складу. Але зараз ці матчі офіційні, кожен гравець розуміє, що кожен такий матч – це велика подія для нашої країни, для всіх.

На жаль, ми розпочали з двох поразок, але в наступних двох матчах головним буде не результт, а й маємо говорити про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну

Для мене це більше підготовка до кваліфікації до ЧС-2026. Але через Лігу націй також можна вийти в плейоф відбору на чемпіонат світу. Це додатковий шанс. Я не можу сказати, що ми не хотіли виграти попередні два матчі.

Дехто каже, що Україна тільки контролює м'яч, але в нас було 20 ударів в матчі з Чехією. Топ-команди на Євро наносили по 15-16 ударів, в нас було 20. Тому я вважаю, що ми хотіли перемогти. З нетерпінням чекаємо на завтрашній матч і на наступний матч з чехами, щоб показати свій рівень", – сказав Ребров.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться на стадіоні Enea Arena в польському місті Познань. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

За три дні після матчу з Грузією на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2).