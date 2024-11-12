Ребров назвав прізвисько Довбика у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив досягнення нападника Роми Артема Довбика, а також розповів про його прізвисько.

Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".

"Думаю, потрапляння у номінанти на Золотий м'яч – це за заслуги, які Артем Довбик зробив для Жирони. Його навіть зараз у збірній всі кличуть Пічічі. Дуже важко стати найкращим бомбардиром у топчемпіонаті, не у топклубі та у перший же сезон. Вважаю, він заслужив. Щоб забивав за збірну? Забив вже, але не так багато. Чекаємо", – сказав Ребров.

Напередодні повідомлялося, що Довбик ризикує пропустити найближчі матчі "синьо-жовтих". В останні дні українець відчув біль у коліні, який був викликаний забоєм у матчі проти Болоньї (2:3).

В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада проти Грузії, а 19 листопада зіграє з Албанією.