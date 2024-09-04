Ребров: Збірна України серйозно ставиться до матчів Ліги націй

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров наголосив на важливості матчів Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Будь-яка гра за збірну — це серйозно, нема значення якого статусу турнір. Я нагадаю, що ми потрапили на Євро-2024 завдяки Лізі націй, і попри те, що ці матчі більш товариські, є шанс потрапити на ЧС-2026, тому ми серйозно ставимося до цих виступів та наших суперників", — сказав наставник.

Нагадаємо, раніше Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

Перший поєдинок відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, 0 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти збірної Чехії.