Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал таємно від вболівальників змінив назву стадіону

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 18:20
Реал таємно від вболівальників змінив назву стадіону
Сантьяго Бернабеу
Talksport

Мадридський Реал таємно від вболівальників змінив назву свого стадіону Сантьяго Бернабеу.

Про це пише Talksport.

Відтепер у всіх клубних документах фігурує Бернабеу, без імені футболіста, на честь якого вона була названа.

"Вершкові" вирішили піти на такий крок задля перспективи додати комерційну назву до Бернабеу. Втім, боси клубу не мають наміру квапитись із продажем прав на назву арени.

Зазначимо, що влітку 2022 року Барселона перейменувала свій стадіон у Спотіфай Камп Ноу, заробивши на цьому 255 мільйонів євро.

Нагадаємо, що домашня арена "бланкос" має таку назву з 1947 року.

Наступний домашній матч Реал проведе дев'ятого січня 2025 року в межах Суперкубку Іспанії – суперником стане Мальорка.

Раніше Кіліан Мбаппе зробив гучну заяву щодо своїх виступів у Мадриді.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид

Зірковий захисник Ліверпуля виявив бажання перейти в Реал
Без шансів: Лунін прийняв важливе рішення щодо кар'єри в Реалі
Нагороди отримали всі: підсумки церемонії Globe Soccer Awards 2024
Вісім пострілів у голову. Родича Ендріка вбили у Бразилії
Вінісіуса визнали найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards

Останні новини