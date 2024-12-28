Реал таємно від вболівальників змінив назву стадіону

Мадридський Реал таємно від вболівальників змінив назву свого стадіону Сантьяго Бернабеу.

Про це пише Talksport.

Відтепер у всіх клубних документах фігурує Бернабеу, без імені футболіста, на честь якого вона була названа.

"Вершкові" вирішили піти на такий крок задля перспективи додати комерційну назву до Бернабеу. Втім, боси клубу не мають наміру квапитись із продажем прав на назву арени.

Зазначимо, що влітку 2022 року Барселона перейменувала свій стадіон у Спотіфай Камп Ноу, заробивши на цьому 255 мільйонів євро.

Нагадаємо, що домашня арена "бланкос" має таку назву з 1947 року.

Наступний домашній матч Реал проведе дев'ятого січня 2025 року в межах Суперкубку Іспанії – суперником стане Мальорка.

Раніше Кіліан Мбаппе зробив гучну заяву щодо своїх виступів у Мадриді.