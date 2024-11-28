Реал на кілька тижнів втратив хавбека

Півзахисник Реала та збірної Франції Едуардо Камавінга отримав м’язову травму.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

За їхньою інформацією, у 22-річного француза діагностували пошкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. Лікарі прогнозують, що відновлення хавбека займе від двох до трьох тижнів.

Найімовірніше, він пропустить матчі Ла Ліги проти Хетафе, Атлетика та Жирони (1, 4 та 7 грудня відповідно), а також поєдинок Ліги чемпіонів проти Аталанти (10 грудня).

Це вже друга травма Камавінги у поточному сезоні. Хавбек не грав до кінця вересня через травму коліна. На рахунку півзахисника 1 асист у 9 матчах у всіх турнірах у поточному сезоні.

Нагадаємо, на початку листопада Реал втратив до кінця сезону ключового центрального захисника Едера Мілітао. Бразилець знову порвав хрестоподібні зв’язки коліна.